Militarii anunta noi exercitii de pregatire la poligonul "Paius"

Militarii de la Vanatori de Munte din Sfantu Gheorghe si cei din Predeal se vor antrena in perioada 21 - 25 noiembrie in poligonul de instructie "Paius"."In perioada 21-25 noiembrie 2022, in Poligonul de instructie "PAIUS", militarii Batalionului 22 Vanatori de Munte "CIRESOAIA" din Sfantu Gheorghe vor executa activitati de instruire in comun cu militarii Batalionului 21 Vanatori de Munte "General Leonard MOCIULSCHI" din Predeal.Obiectivele instruirii sunt de a antrena militarii din ... citeste toata stirea