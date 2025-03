Ministerul Educatiei a aprobat calendarul inscrierii la gradinita/cresa

Ministerul Educatiei si Cercetarii a aprobat Calendarul de inscriere la gradinita/cresa si in serviciile de educatie timpurie complementare pentru anul scolar viitor.Potrivit calendarului, in perioada 19-23 mai sunt reinscrisi, pentru anul scolar urmator, copiii care frecventeaza unitatea de invatamant in anul scolar curent, ca urmare a exprimarii acestei optiuni de catre parinti printr-o cerere scrisa.Pentru unitatile de invatamant care au si grupe de nivel anteprescolar, copiii de 3 ani ... citește toată știrea