Ministerul Mediului a dat derogare pentru impuscarea a 13 ursi care creeaza probleme

Ministerul Mediului a emis o derogare pentru impuscarea a 13 ursi care creeaza probleme in mai multe localitati din judetul Covasna, doi dintre acestia fiind deja recoltati, a declarat, miercuri, directorul Agentiei Judetene de Protectie a Mediului, Gheorghe Neagu.Potrivit acestuia, ursii s-au inmultit foarte mult in ultimii ani si pun in pericol bunurile si vietile oamenilor, fiind estimata o populatie de circa 1.800 de exemplare in judetul Covasna."Odata cu venirea primaverii, ursii au ... citeste toata stirea