Eliberarea orasului Sfantu Gheorghe de sub ocupatie fascisto-hortysta, in urma cu 79 de ani, a fost sarbatorita, vineri, printr-o ampla ceremonie militara si religioasa in centrul municipiului, la care a participat, printre altii, si ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar.Festivitatile au inceput cu dezvelirea bustului generalului Grigore Balan, primul general al Armatei Romane cazut in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial in luptele pentru eliberarea Ardealului de Nord.Bustul din ... citeste toata stirea