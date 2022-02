Ministrul de Externe al Ungariei, in vizita la Sfantu Gheorghe

Ministrul Comertului Exterior si al Afacerilor Externe al Ungariei, Szijjarto Peter s-a aflat luni in vizita la Sfantu Gheorghe.Insotit de primarul Antal Arpad si presedintele UDMR, Kelemen Hunor, acesta a fost in mai multe locatii din oras, printre care Primaria, dar a mers si la constructiile din zona Strazii Lacramioarei, unde sunt in derulare mai multe investitii (centru pentru varstnici, centrul pentru persoane cu dizabilitati), dar si la noul stadion al Clubului Sepsi OSK."Domnul ... citeste toata stirea