Ministrul de Externe ungar: Ne bucuram ca in sfarsit avem un candidat din Europa Centrala pentru sefia NATO

Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca este imbucurator faptul ca Europa Centrala are, in sfarsit, un candidat pentru functia de secretar general al NATO.Acesta a reafirmat, in cadrul unei conferinte de presa, ca Guvernul de la Budapesta nu il va sprijini pe olandezul Mark Rutte pentru aceasta functie."Eu asa cred ca astazi rezultatul alegerii secretarului general al NATO are aceeasi sansa ca si la Loto 6/49. Eu pot sa va spun doua ... citește toată știrea