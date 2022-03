Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a marcat un an de la lansarea campaniei "Vinerea Verde"

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a marcat, vineri, cu prilejul unei vizite de lucru in judetul Covasna, implinirea unui an de la lansarea campaniei "Vinerea Verde", subliniind ca printre numeroasele persoane care s-au alaturat acestei initiative s-au numarat presedintele Romaniei, reprezentanti ai Guvernului, Parlamentului si ambasadelor."Marcam un an de #VinereaVerde cum altfel decat cu o plimbare. Desi primavara se lasa asteptata, i-am provocat pe liderii autoritatilor locale si din ... citeste toata stirea