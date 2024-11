Minor depistat de politisti in trafic, la volan

Un minor, in varsta de 15 ani, a fost depistat la volanul unui autoturism de catre politistii Sectiei de Politie Rurala Sfantu Gheorghe.Pe Drumul Comunal (DC) 35, in localitatea Iaras, a fost oprit minorul, duminica."Politistii Sectiei de Politie Rurala Sfantu Gheorghe au oprit pentru control un autoturism care circula pe DC 35, in localitatea Iaras. La volanul autoturismului se afla un minor de 15 ani", transmite Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Covasna.Politistii continua ... citește toată știrea