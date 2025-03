Minor fara permis si cu 0,39 mg/l alcool pur in aerul expirat, prins la volan in Intorsura Buzaului

Un tanar de 17 ani a fost prins sambata, 8 martie, la volan, pe DN 10 in Intorsura Buzaului. Acesta nu detinea permis de conducere si avea o alcoolemie de 0,39 mg/l alcool pur in aerul expirat. Nu a fost singurul caz din weekend in care politistii au oprit soferi bauti la volan."Sambata dimineata, politistii Politiei Orasului Intorsura Buzaului au oprit un autoturism care circula pe DN 10. La volan se afla un tanar de 17 ani, care nu detinea permis de conducere. Testarea cu aparatul ... citește toată știrea