Oamenii legii de la Sectia de Politie Rurala Sfantu Gheorghe au oprit in trafic un minor care conducea un scuter neinmatriculat, vineri, 7 iulie. A fost deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere si punerea in circulatie a unui vehicul neinmatriculat.Actiunea politistilor a avut loc in prima parte a zilei, se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna."In data de 07 iulie 2023, in jurul orei 10:30, politistii din ... citeste toata stirea