Minora, accidenta in timp ce traversa strada prin loc nepermis

O minora in varsta de 8 ani a ajuns la spital joi seara, 22 decembrie, dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier. S-a intamplat la Intorsura Buzaului, pe DN10, in zona centrala a orasului, in jurul orei 18:00. Victima a fost acrosata de un autoturism, in timp ce traversa prin loc nepermis.A intervenit la fata locului Politia Orasului Intorsura Buzaului din cadrul IPJ Covasna, dupa ce politistii s-au sesizat din oficiu."Din primele verificari efectuate la fata ... citeste toata stirea