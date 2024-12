Minora disparuta din Chichis, gasita in Brasov

Minora de 12 ani din Chichis, data disparuta in data de 24 decembrie, a fost gasita in siguranta pe 25 decembrie, in Brasov. Autoritatile au confirmat astazi aceasta informatie. Politia recomanda parintilor sa acorde o atentie sporita supravegherii copiilor si sa incurajeze dialogul deschis pentru a preveni astfel de cazuri."In urma sesizarii privind plecarea de la domiciliu a unei minore din localitatea Chichis, politistii au demarat de urgenta activitatile specifice de cautare, ... citește toată știrea