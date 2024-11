Minora disparuta, gasita de politisti in urma unui control de rutina la Intorsura Buzaului

Politistii din orasul Intorsura Buzaului au descoperit joi, 14 noiembrie, o minora disparuta in timpul unui control de rutina la intersectia strazii Ciucas cu DN 10. Acestia au oprit un autoturism condus de un tanar in varsta de 27 de ani si au verificat in baza de date eDAC identitatea pasagerei de 16 ani care il insotea.Conform verificarilor, fata figura ca disparuta inca din data de 9 noiembrie, dupa ce plecase dintr-un centru aflat pe raza municipiului Sacele."La verificarea in ... citește toată știrea