Misiunile jandarmilor covasneni din acest sfarsit de saptamana

Pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta in acest sfarsit de saptamana, jandarmii covasneni vor asigura masurile specifice de ordine publica in vederea prevenirii unor evenimente nedorite pe timpul manifestarilor din spatiul public ce se desfasoara pe raza judetului nostru.Redam mai jos cateva programe unde acestia vor fi prezenti, conform comunicatului de presa transmis de IJJ Covasna:"Sambata, 18 iunie, vom fi prezenti in municipiul Targu Secuiesc la "Tur de motocilcleta ... citeste toata stirea