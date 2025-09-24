Editeaza

Mituri si adevaruri despre diabet, cu dr. Kicsi Matyus Ildiko

Sursa: Covasnamedia.ro
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 07:01
10 citiri
Dr. Kicsi Matyus Ildiko este medic primar in cadrul Sectiei Interne a Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Fogolyan Kristof" din Sfantu Gheorghe. Dupa efectuarea studiilor la Cluj si ani de rezidentiat, a ales sa revina acasa. De 14 ani practica aici medicina si, zi de zi, lupta cu una dintre cele mai raspandite afectiuni cronice ale lumii moderne: diabetul. Pentru ca stilul nostru de viata, al tuturor, si alimentatia defectuoasa a vremurilor moderne ne expun pe toti la riscul de a face aceasta ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Sfantu-Gheorghe
Tompa Krisztian a cucerit cel mai important titlu al carierei
Medalii pentru sportivii de la ACS Show Time la WORLD CHAMPIONSHIPS - U16-U18-U21
Peste 100 de metri cubi de lemn confiscati de politisti in mai putin de 2 saptamani
Politia covasneana: Actiuni intense de control pe strazi si saptamana aceasta
Barbat prins la furat de lemne
Reci: Barbat beat, ranit dupa ce a cazut de pe bicicleta in sant
Cele mai citite stiri
Sepsi OSK, a patra victorie consecutiva in Liga 2
Inceputul de meci a gasit echipa gazda atacand in valuri, dar fara sa creeze pericol la poarta ...
Sepsi-SIC a infiintat o sectie de triatlon; Deak Zsombor va reprezenta clubul
Clubul Sepsi-SIC din Sfantu Gheorghe a anuntat oficial infiintarea unei sectii de triatlon, care se ...
Opt caini eutanasiati la Campul Frumos: respectarea legii sau cruzime?
Opt caini din adapostul de la Campul Frumos au fost eutanasiati miercuri, 17 septembrie. Vestea a ...
ActualitateBusinessSportLife Show