Mobilizare pentru ajutorarea familiei din Valea Mare careia i-a ars casa

Autoritatile din comuna Valea Mare isi indeamna cetatenii sa se alature unei campanii de ajutorare a familiei care a ramas fara locuinta miercuri, in urma unui incendiu, care le-a mistuit casa in totalitate. In acelasi context, primarul i-a indemnat pe oameni sa isi faca asigurari de locuinta."Stimati locuitori ai comunei Valea Mare, astazi, din pacate, o tragedie a avut loc in comuna noastra, casa d-lui Macos Gheorghe a ars in totalitate.E o pierdere si o paguba insemnata, dar dorim pe ... citeste toata stirea