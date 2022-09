Modernizarea strazilor din Coseni va costa peste 20,5 milioane de lei

Consilierii locali din Sfantu Gheorghe au adoptat la finele lunii trecute Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru obiectivul de investitii "Modernizare strazi in satul Coseni". Valoarea totala a lucrarilor ar urma sa fie, potrivit actelor, peste 20,5 milioane de lei (20.536.337 de lei, inclusiv TVA)."Amplasamentul proiectului apartine domeniului public al Municipiului Sfantu Gheorghe, dispuse in intravilanul Satului Coseni. In afara de strada nr. 7 care este ... citeste toata stirea