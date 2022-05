Modificare partiala de PUZ in zona centrala, aprobata de CL Sfantu Gheorghe

Consiliul Local Sfantu Gheorghe a aprobat in sedinta ordinara a lunii aprilie modificarea Planului Urbanistic Zonal ce vizeaza o parte a centrului resedintei de judet. Este vorba despre terenul cuprins intre strazile 1 Decembrie 1918, Kossuth Lajos, Korosi Csoma Sandor si Ciucului. Demersul are legatura cu planurile autoritatilor de a construi in locul fostului hotel Bodoc un centru cultural modern pentru tineri."Am inceput acest proces anul trecut in februarie, a trecut mai bine de un an ... citeste toata stirea