Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) are o importanta majora pentru judetul Covasna, cu toate acestea, sunt asteptate mai multe modificari in cadrul proiectului, potrivit conducerii operatorului regional Gospodarie Comunala SA."Trebuie sa ajustam planurile pentru investitiile majore, din mai multe motive: pe de o parte, mai multe primarii au castigat finantari in cadrul programului Anghel Saligny, pentru anumite lucrari pe care oi le-am inclus si in POIM, si care, evident, nu pot ... citeste toata stirea