Multi-Trans S.A. informeaza publicul calator ca din cauza inchiderii circulatiei in centrul orasului in ziua de 23.09.2023, sambata intre orele 08:00-17:00, se modifica traseul autobuzelor:* Pe sensul de mers Simeria - Gara CFR: Statia Casa cu arcade va fi nefunctionala si toate liniile vor circula pe strada Kriza Janos si se va infiinta o statie provizorie in ... citeste toata stirea