Modificari legislative in domeniul silvic

In luna ianuarie 2025 au intrat in vigoare prevederile Legii nr. 331 din 20.12.2024 privind Codul Silvic, prin care sunt abrogate o serie de acte normative si sunt aduse modificari legislatiei pe linie silvica.Printre elementele de noutate prevazute in lege se numara cele referitoare la infractiunile privind depozitarea si circulatia materialelor lemnoase, respectiv faptul ca detinerea in depozite de catre un operator economic sau comerciant a unui volum total de materiale lemnoase pentru ... citește toată știrea