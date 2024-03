Moment special la Varadi: cum au fost sarbatorite primele 100 de zile de scoala

Elevii clasei pregatitoare "Step by Step" de la Scoala Gimnaziala "Varadi Jozsef" din Sfantu Gheorghe, alaturi de invatatoarele Balazs Reka si Halada Melinda si de parinti au sarbatorit impreuna 100 de zile de cand au inceput activitatea scolara. Aceasta sarbatoare este specifica alternativei educationale Step by Step. Are ca scop formarea atasamentului fata de scoala, stimularea motivatiei elevilor, formarea comunitatii. Faciliteaza trecerea de la mediul prescolar la cel scolar, intareste ... citește toată știrea