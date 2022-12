Mos Craciun pentru aproximativ 600 de copii saraci

Campania umanitara "Daruim de Craciun", initiata in 14 noiembrie de Silviu Tanase, un antreprenor originar din Intorsura Buzaului, isi propune sa ajunga anul acesta la aproximativ 600 de copii saraci din Valea Plopului, dar si din judetele Vaslui, Bacau, Covasna si Brasov.Silviu Tanase a lansat un apel pe Facebook spre cei care vor sa sprijine demersul cu donatii in bani. Este un proiect personal, initiat in preajma zilei sale de nastere, si are la baza dorinta de a-i ajuta, macar putin, pe ... citeste toata stirea