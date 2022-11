Motociclist ranit intr-un accident la Sfantu Gheorghe

Un motociclist in varsta de 18 ani a derapat si ulterior a intrat intr-o masina la Sfantu Gheorghe. In urma impactului, tanarul a fost transportat la spital. Accidentul a avut loc joi, in jurul orei 15:00, conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna, Radu Stroe."La data de 17.11.2022, in jurul orei 15:00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Sfantu Gheorghe au fost sesizati prin apel 112, despre faptul ca pe str.1 Decembrie 1918 s-a produs un ... citeste toata stirea