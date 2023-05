Pasionatii de motociclete isi dau intalnire sambata, 6 mai, de la ora 10:00, la Sfantu Gheorghe. Parcarea fostului Hotel Bodoc devine astfel, pentru al saptelea an, locul de intalnire al iubitorilor si posesorilor de motoare. Actiunea va fi marcata, ca in fiecare an, de o defilare spectaculoasa prin oras a tuturor participantilor.Evenimentul este organizat cu ocazia debutului sezonului moto din acest an si are un scop precis: sa ii reuneasca pe motociclisti pentru a atrage atentia asupra a ... citeste toata stirea