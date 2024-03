Municipiul Sfantu Gheorghe sprijina initiativele locale prin finantare de proiecte

Apelul de depunere pentru proiecte culturale, de tineret, sportive si de sanatate mintala s-a deschis si in acest anIn fiecare an, Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe lanseaza apelul de proiecte catre ONG-urile si asociatiile care doresc sa depuna cerere de finantare nerambursabila pentru sustinerea programelor culturale, de tineret, sportive si de sanatate mintala. Anul trecut, in Sfantu Gheorghe, au fost organizate in total 170 de evenimente cofinantate de Primaria Municipiului Sfantu ... citește toată știrea