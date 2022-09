Muzeul National Secuiesc si-ar putea redeschide portile in 2023

Lucrarile de infrastructura la Muzeul National Secuiesc din Sfantu Gheorghe ar putea fi incheiate in luna ianuarie, in scenariul pozitiv, sau cel mult in aprilie, in scenariul pesimist, potrivit directorului muzeului, Vargha Mihaly. Prima expozitie, de inaugurare, va avea loc in luna octombrie 2023.Expozitia de inaugurare va insemna, insa, amenajarea doar a unei singure parti a parterului, urmand ca restul spatiilor sa fie finalizate gradual, pana in 2025 inclusiv."Lucrarile avanseaza bine, ... citeste toata stirea