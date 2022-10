"Ne-am obisnuit sa fim tristi, in ciuda faptului ca avem absolut de toate"

Chef Madalina Roman, creatoarea brandului Szikra, restaurant care vara aceasta a fuzionat cu Isabella Boutique Hotel si s-a mutat din strada Godri Ferenc in strada Oltului, dar care ramane pentru Sfantu Gheorghe un etalon in domeniu la nivel national, este acum detinatoarea titulaturii de "Best Chef" din Romania, potrivit Galei Horeca Women Awards, organizata de publicatia "Trends by HRB". Decernarea premiilor a avut loc la Bucuresti, in cadrul unui eveniment care a celebrat reusitele femeilor ... citeste toata stirea