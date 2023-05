In comuna Valcele si satele apartinatoare s-a creat o adevarata isterie in randul parintilor si copiilor, cand reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Covasna si-au manifestat intentia de a efectua simple masuratori de greutate si inaltime pentru a evalua starea de nutritie a elevilor din ciclul primar. Agitatia s-a creat in contextul declaratiilor facute de Mihai Lasca, deputat al partidului PPR in Parlamentul Romaniei, privind legea PL-x 145/2023, "Legea Firea". Potrivit acestuia, ... citeste toata stirea