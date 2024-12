Neon Haze, trupa care va reprezenta judetul Covasna la Battle of the Bands

Formata din cinci adolescenti cu varste intre 16 si 18 ani, trupa Neon Haze din Sfantu Gheorghe se pregateste pentru marea finala a concursului "Battle of the Bands". Aceasta va deschide sectiunea dedicata band-urilor, joi, pe 12 decembrie, de la ora 17:00, la Centrul Cultural Busteni. Astfel, publicul ii poate sustine pe tinerii talentati in sala de concert sau online, live, pe pagina de facebook Radio Romania Brasov.Trupa covasneana Neon Haze, este compusa din cinci tineri cu varste intre ... citește toată știrea