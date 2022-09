Neregulile depistate de Protectia Consumatorilor, "taxate" cu peste un milion de lei

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Covasna a aplicat, in perioada ianuarie - august a.c., aproape 260 de amenzi, care s-au ridicat la o valoare totala de peste un milion de lei (1.095.700 lei). In aceeasi perioada, institutia a primit 365 de reclamatii si a desfasurat 720 de controale, se arata intr-un raspuns la o solicitare a ziarului "Observatorul de Covasna" si CovasnaMedia.ro."Numarul controalelor desfasurate de CJPC Covasna in perioada 01.01.2022-31.08.2022 ... citeste toata stirea