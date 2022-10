Nici 3.000 din cele peste 82.000 de pastile de iod nu au fost ridicate de covasneni de la farmacii

Din cele 82.400 de comprimate de iodura de potasiu distribuite de Directia de Sanatate Publica (DSP) Covasna farmaciilor partenere din judet, doar 2.842 au fost ridicate de persoanele care aveau acest drept, potrivit unui bilant prezentat marti de Agoston Laszlo, seful institutiei.In total, DSP Covasna are in stoc 306.000 de comprimate de iodura de potasiu, dintre care 82.400 sunt in farmacii, in baza comenzilor inaintate de acestea. Dintre acestea, insa, nici 3.000 nu au fost ridicate de ... citeste toata stirea