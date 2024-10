Nicolae Ciuca: "Finala prezidentiala va fi decisa de romani, nu prin jocuri de culise si compromiterea unor institutii" (P)

Sunt candidatul PNL la Presedintia Romaniei. Stiu ce inseamna sa respecti deciziile CCR si sa nu le comentez, indiferent ce opinie personala am. Recastigarea increderii in institutiile statului roman este una dintre prioritatile mele.Parcursul Romaniei in Uniunea Europeana si NATO reprezinta singura cauza corecta a poporului roman. In asta cred!Principiul fundamental al liberalismului este libertatea. Libertatea fiecarei persoane de a decide propria soarta. Libertatea de a alege. Libertatea ... citește toată știrea