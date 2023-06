Presedintele PNL, Nicolae Ionel Ciuca, a anuntat ca a discutat, alaturi de colegii din Biroul Politic National, o serie de aspecte esentiale pentru partid in perioada urmatoare, printre care si prioritatile noastre politice."La finalul celor aproape 19 luni de guvernare, am reusit sa asiguram stabilitatea tarii si sa trecem Romania printr-o serie de crize suprapuse. In pofida aspectului socio-economic global, Romania a avut crestere economica de aproape 5% si cea mai mare absorbtie a ... citeste toata stirea