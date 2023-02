"Nimeni nu poate mie sa-mi greseasca pe cat de mult pot eu sa iert"

In fiecare an, la 17 februarie, este sarbatorita Ziua Internationala a Faptelor Bune. Desigur, nu trebuie sa asteptam o zi anume pentru a face fapte bune, dar dedicarea unei zile actelor de bunatate poate sa ne faca sa ne intrebam: oare cand am facut ultima oara ceva bun pentru cei din jurul meu? Preotul din Valcele, Vasile Antonie Tamas, ne-a raspuns la aceasta intrebare intr-un interviu acordat redactiei CovasnaMedia.ro si Observatorul de Covasna. Raspunsul sau, pe cat de simplu, pe atat de ... citeste toata stirea