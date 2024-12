Noi abateri pe drumurile din judet: alcool la volan si conducere fara permis

Un tanar de 26 de ani din Micfalau a fost prins de politistii rutieri, la volan, sub influenta alcoolului, in timp ce un alt barbat, de 28 de ani, din Ilieni, a fost depistat la volan fara permis, cu o alcoolemie si mai mare. Ambii soferi s-au ales cu dosare penale, iar cercetarile continua sub coordonarea unui procuror, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Covasna.Unul din soferi a fost oprit sambata dimineata, pe 21 decembrie."Sambata dimineata, politistii Biroului Rutier ... citește toată știrea