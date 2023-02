Noi antrenamente militare langa Sfantu Gheorghe

Structuri din Brigada 61 Vanatori de Munte "General Virgil BADULESCU" vor desfasura o serie de exercitii pe parcursul saptamanii viitoare, in zona municipiului Sfantu Gheorghe, se arata intr-un comunicat de presa transmis redactiei noastre."Structuri din cadrul Brigazii 61 Vanatori de Munte "General Virgil BADULESCU" vor desfasura, in perioada 20-24 februarie 2023, exercitii tactice specifice in facilitatile de instruire din proximitatea municipiului Sfantu Gheorghe.In aceasta perioada, ... citeste toata stirea