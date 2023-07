In municipiul Sfantu Gheorghe vor avea loc, in perioada 10-14 iulie 2023, noi exercitii militare. Pe parcursul antrenamentelor, se va folosi munitie de manevra, informeaza autoritatile."In perioada 10-14 iulie 2023, structuri din cadrul Fortelor Terestre vor desfasura exercitii tactice in teren cu trupe si tehnica.Activitatile vor avea loc in facilitatile de instruire din proximitatea municipiului Sfantu Gheorghe.Pe timpul desfasurarii activitatilor, militarii vor folosi munitie de ... citeste toata stirea