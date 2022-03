Noi incendii de vegetatie in judetul Covasna

In ciuda repetatelor semnale de alarma ale autoritatilor, pompierii covasneni au intervenit ieri la stingerea a 6 incendii de vegetatie uscata (Sfantu Gheorghe, Reci, Cernat, Bretcu, Bodoc, Valcele) si a 2 incendii produse la grajduri din Ghelinta si Reci.Aceste focuri au izbucnit in decurs de doar 6 ore. Unele incendii de vegetatie uscata s-au manifestat in apropierea locuintelor sau a padurilor, crescand riscul producerii pagubelor materiale, dar si umane."Un echipaj SMURD a acordat ... citeste toata stirea