Noii agenti de politie din cadrul I.P.J. Covasna urmeaza stagiul de pregatire profesionala

Colegii nostrii, absolventi ai scolilor de agenti de politie ale Ministerului Afacerilor Interne, promotia decembrie 2024, se afla in plina perioada de pregatire profesionala. Acest stagiu intensiv este conceput pentru a le oferi atat cunostinte teoretice, cat si abilitati practice esentiale debutului in cariera.Pana in prezent, tinerii agenti au parcurs module esentiale, precum:Instructia tragerii cu armamentul din dotare - sesiuni intensive de tragere menite sa imbunatateasca precizia si ... citește toată știrea