Noile semafoare din Sfantu Gheorghe vor intra in functiune din martie

La inceputul lunii martie, pe strazile Paius David si Lunca Oltului din municipiul Sfantu Gheorghe vor intra in functiune noile semafoare cu buton pentru pietoni, a spus joi primarul Antal Arpad."Pe strada Paius David si pe Lunca Oltului, pe ambele strazi, pe patru locatii se monteaza semafoarele pentru pietoni si vor fi iluminate corespunzator", a declarat primarul in conferinta de presa organizata joi, 24 februarie a.c..Investitia se ridica la 700.000 de lei, plus TVA.Primaria ... citeste toata stirea