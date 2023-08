Din 18 august, pasionatii mountain-bike si ciclism care vor sa se plimbe la Sugas Bai nu mai trebuie sa isi faca griji in ceea ce priveste transportul bicicletelor. Multi-Trans S.A. va pune la dispozitia calatorilor o remorca speciala, care va putea depozita vehiculele pe doua roti. In prima faza, serviciul va fi gratuit.Remorca speciala, conceputa pentru a transporta biciclete in conditii de siguranta, va fi disponibila pentru calatorii pe rutele catre Sugas Bai. Initial, serviciul va fi ... citeste toata stirea