Programul National pentru Reducerea Abandonului Scolar (PNRAS), finantat prin componenta C15 - educatie a Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) in Romania, va continua si in noul an scolar. In judetul Covasna, in anul scolar 2022-2023, au beneficiat de granturi obtinute prin acest proiect 16 unitati de invatamant. Alte noua scoli au depus proiect in luna iulie a.c. si se afla in faza de verificare, potrivit unui raport facut public recent de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) ... citeste toata stirea