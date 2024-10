Noul Consiliu Judetean se formeaza miercuri

Consilierii judeteni alesi in scrutinul din 9 iunie isi vor prelua mandatele miercuri, 23 octombrie, intr-o sedinta programata la ora 12:00."Consilierii judeteni declarati alesi la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale 9 iunie 2024 si ale caror mandate au fost validate, sunt CONVOCAEsI in sedinta privind ceremonia de constituire a Consiliului Judetean Covasna, in data de 23 octombrie 2024, ora 12:00.Sedinta va avea loc la sediul Consiliului Judetean Covasna din Sfantu ... citește toată știrea