Noul pod peste Raul Negru, in valoare de 14,5 milioane de lei, inaugurat in Santionlunca

Dupa ani de asteptari, trasee improvizate si obstacole birocratice, podul care leaga Santionlunca de terenurile agricole aflate peste Raul Negru a devenit, in sfarsit, o certitudine. Investitia, in valoare de peste 14 milioane de lei, a fost inaugurata duminica, 15 decembrie. Dupa discursuri si taierea panglicii, comunitatea a marcat momentul printr-o parada a masinilor agricole.Au trecut mai bine de patru ani de la disparitia vechiului pod de lemn, luat de apele revarsate ale Raului Negru in ... citește toată știrea