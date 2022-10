Noutati de la Gospodarie Comunala pentru locuitorii din Targu Secuiesc

Gospodarie Comunala S.A. are mai multe lucrari in plan in Targu Secuiesc, programate anul viitor. Intr-un comunicat de presa transmis redactiei CovasnaMedia.ro si Observatorul de Covasna, reprezentantii companiei sustin ca pe parcursul acestui an numarul tevilor sparte din retea s-a injumatatit."*Anul acesta am avut cu jumatate mai putine tevi sparte fata de anul trecut*, a rezumat Pap Lajos, coordonatorul centrului regional Gospodarie Comunala SA Targu Secuiesc, referindu-se la cifrele ... citeste toata stirea