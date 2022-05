Noutati despre construirea noului centru pentru copiii cu dizabilitati, la Intorsura Buzaului

Cresterea preturilor in constructii are impact si in ceea ce priveste investitia "Construire centru de recuperare pentru copilul cu handicap" din Intorsura Buzaului. Potrivit hotararii adoptate luni, 16 mai, de Consiliul Judetean, valoarea totala a proiectului s-a majorat cu peste 100.000 de euro.Subiectul construirii centrului de recuperare pentru copiii cu dizabilitati in orasul Intorsura Buzaului a fost abordat in doua contexte in cadrul sedintei de CJ de luni. Ambele au trecut de ordinea ... citeste toata stirea