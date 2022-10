"Nu cred ca o sa incetez sa ma antrenez nici la 70 de ani"

Motivatia te ajuta sa incepi, insa doar perseverenta este cea care te conduce spre atingerea telurilor. Asa e in viata, asa e si in sport. Acesta este crezul lui Vasile Seretan, un tanar de 24 de ani din Bistrita-Nasaud, stabilit de patru ani la Sfantu Gheorghe. A indragit culturismul inca de mic, iar acum nu isi mai poate imagina viata altfel. In spatele fizicului ca din reviste, se ascund sute de ore petrecute in sala, o alimentatie bine pusa la punct, disciplina si ambitie. I-am pus cateva ... citeste toata stirea