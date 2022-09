"Nu s-a mai facut asa ceva in Romania" - muzicianul Marius Popa despre "Povestea Leului Ra"

Dupa ce, in urma cu 5 ani, muzicianul Marius Popa a realizat la Teatrul "Andrei Muresanu" musicalul "Leul Ra", impreuna cu regizorul Cezar Ghioca, anul acesta, intr-un concept complet diferit, nou si original, care pune accentul pe muzica, nu pe actorie, lanseaza concertul-spectacol "Povestea Leului Ra". Premiera va avea loc, vineri, 16 septembrie, la Centrul Cultural Reduta din Brasov, insa, in cadrul unui turneu, spectacolul va ajunge in mai multe teatre si centre culturale din tara.Pentru ... citeste toata stirea