Numarul copiilor din judetul Covasna care fug de acasa, in crestere usoara

Fenomenul plecarilor voluntare ale minorilor se manifesta, chiar daca la scara mai mica, si in judetul Covasna. Potrivit datelor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna, anul trecut au fost 35 de sesizari cu disparitii ale copiilor, toate catalogate ca plecari voluntare, cu 9 mai multe decat in anul precedent. Vestile bune sunt ca tendinta in anul curent pare sa arate o descrestere, respectiv ca in ultimul an, perioada de referinta aprilie 2021 - aprilie 2022, toate sesizarile au fost ... citeste toata stirea